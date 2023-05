Vittorio Sgarbi a valanga contro i francesi: "Violenti, razzisti, aberranti, nazisti!"

04 maggio 2023 a

Insulti dalla Francia, insulti firmati dal ministro Darmanin, contro Giorgia Meloni sul tema-immigrazione. Poi gli insulti al governo, tutto, bollato come "di estrema destra e scelto da Marine Le Pen". Un caso vergognoso che ha spinto Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ad annullare la sua imminente visita in Francia.

Dello scontro diplomatico se ne parla a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, dove ospite in collegamento c'è uno scatenato Vittorio Sgarbi. Scatenato contro la Francia, tutto.

"Non solo l'offesa è grave da parte di un ministro verso il premier, ma chiunque è stato in Liguria si rende conto che l'Italia è un paese amico e accogliente, mentre la Francia è un paese nemico e violento - premette -. Non si può sorpassare il confine. Si arriva facilmente in Italia ma è impossibile arrivare in Francia: nessuna disponibilità, puro razzismo, un Paese di inaudita violenza", picchia durissimo il critico d'arte.

E ancora: "Le teorie della Bossi-Fini e di Salvini sembrano così disumane, ma abbiamo paesi vicini come Francia e Spagna che si comportano in modo aberrante e profondamente nazistico. Che faccia la predica un ministro alla Meloni, è inaudito", conclude un piccatissimo Vittorio Sgarbi.