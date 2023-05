Otto e Mezzo, Formigli delira su Meloni: "Un desiderio smodato"

10 maggio 2023 a

"Credo che tra Elly Schlein e Giuseppe Conte ci sia una competizione che indebolisce l'opposizione": Corrado Formigli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato delle riforme costituzionali al vaglio del governo in questo momento. Proprio ieri, infatti, c'è stato il primo incontro tra Giorgia Meloni e le opposizioni per capire come strutturare queste modifiche. Ma, secondo il conduttore di PiazzaPulita, l'opposizione parte in svantaggio proprio perché non unita.

Poi, parlando della premier, il giornalista ha spiegato: "Giorgia Meloni un pregio ce l'ha, ha un disegno in testa e lo persegue, credo che sia anche disposta a rischiare molto per raggiungerlo. Per questo io penso che la riforma del presidenzialismo non sia mai stata concreta come adesso. E per questo vedo dei rischi". E ancora: "Meloni è stata eletta con un voto su cinque di tutti gli italiani, ce ne sono altri quattro... Io ripeto, insisto, questo deprimere il lavoro del Parlamento e questo insistere sul rafforzamento dei propri poteri in un momento in cui sta facendo ostentazione di un potere abbastanza smodato a me preoccupa da cittadino".

Formigli allora ha espresso un suo desiderio: "Vorrei che prima lei passasse qualche anno a dimostrare quali risultati sa ottenere sui fronti dal Pnrr all'immigrazione per poi presentarsi ai cittadini con un progetto sulla base di quello che ha fatto. Mi sembra che ci sia un desiderio di potere smodato dopo sei mesi, calma e gesso. Tutti vogliamo garanzie democratiche qua".