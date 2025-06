Pina Picierno, "perché la piazza è divisa". Colpo mortale a Pd e Schlein

"Credo sarebbe stato più utile non escludere nessuno, soprattutto quando si ha il sospetto che questo avvenga solo per alleviare i pruriti di qualche alleato riottoso. Ma tant'è", spiega l'eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo al Corriere della Sera, mettendo in un certo imbarazzo anche la sua segretaria Elly Schlein .

"Mi pare sia emersa la necessità di distinguere piuttosto che unire. E credo si sia piegato il bisogno di mobilitarsi per esprimere lo sdegno per quanto sta accadendo in Medio Oriente alle esigenze di politica interna. Onestamente credo non interessi né agli israeliani né ai palestinesi la presunta purezza ideologica di chi manifesta o il perimetro del campo largo". Poi spiega: "Personalmente sarò con tutti e due i piedi tanto a Milano quanto a Roma. C'è una lezione che viene dalle amministrative: vincono e convincono figure che aprono, che rappresentano adeguatamente pluralismo e capacità di governo. Non monoliti leaderistici. Per questo credo che vada rafforzata la componente riformista dell'alternativa. Non per la sopravvivenza di gruppi dirigenti - specifica - cosa onestamente poco appassionante, ma per rappresentare al meglio possibile una alternativa di governo innovativa e concreta".