Virginia von Furstenberg, drammatico sfogo di Lapo Elkann: "Gli stessi mostri"

12 maggio 2023

«Sono molto triste perla morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una Mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare».

È il tributo che Lapo Elkann ha fatto via Twitter alla cugina Virginia Maria Clara von Fürstenberg, trovata senza vita mercoledì scorso sul terrazzo di un hotel di Merano. Figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg, fondatore di Banca Ifis, i suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003. Prima della tragedia, la 48enne nei mesi scorsi aveva destato preoccupazione per essersi allontanata da casa per alcuni giorni.