Tende, Sallusti inchioda gli studenti: "Non è mai morto nessuno!"

13 maggio 2023 a

a

a

Continua la protesta delle tende, con gli studenti che denunciano il caro affitti e si scagliano contro il governo. Se ne parla anche a L'Aria Che Tira, dove Alessandro Sallusti dà una lezione ai giovani. "Stiamo mettendo assieme troppe cose che solo apparentemente c'entrano l'una con l'altra". Il direttore di Libero ricorda che "stiamo parlando della carenza di poli universitari attrezzati". Eppure - spiega nella puntata di venerdì 12 maggio su La7 -. Non è un problema che esiste da oggi e non è risolvibile al 100 per cento". Il motivo è semplice: "Se l'università ha diecimila iscritti, non è che può avere altrettanti alloggi da mettere a disposizione o gratuitamente o a tariffe convenzionate. Non vorrei che questo problema reale diventasse la pretesa di vivere a chilometro zero. Non è che il lavoro deve essere fuori casa e l'università a portata di passeggiata a piedi in 5 minuti".

"Ecco qual è il piano della Meloni": Bomba-Sallusti, piddino travolto in tv

Da qui l'aneddoto raccontato davanti alle telecamere di Myrta Merlino: "Io non mi sono laureato, ma i miei amici di Como che hanno fatto buoni studi hanno fatto i pendolari con Milano per 5 anni e non è mai morto nessuno. Abbiamo una carenza di servizi per casi veri, ma non si può pretendere che tutti vivano a costo zero di fianco all'università".

"Falliti e pericolosi". Schlein-Landini, Sallusti li smaschera: dove vogliono arrivare

Non è della stessa idea la conduttrice, che già nella puntata di ieri si è presentata in studio in tenda. "Oggi - risponde - sono cambiate tante cose. Lo studio e il primo lavoro non ti danno la garanzia di andare avanti. Una volta il sacrificio ti dava la sensazione di farlo per qualcosa, ora no".