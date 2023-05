Sallusti inchioda l'ecoteppista: "Qual è il tuo scopo?"

12 maggio 2023 a

a

a

Alessandro Sallusti è stato ospite de L’aria che tira, su La7, dove ha avuto un confronto con Bjork Ruggeri, attivista di Ultima Generazione. Il direttore di Libero ha spiegato perché, a suo dire, non hanno senso le proteste e soprattutto gli imbrattamenti che hanno reso “famosi” gli attivisti, al punto da essere invitati nei salotti televisivi. “Una protesta deve avere uno scopo”, ha esordito Sallusti, che ha fatto l’esempio di quella contro il caro affitti.

"Non cresce più...": prego? La raggelante figura di palta dell'ecoteppista a La7 | Video

“Mettono fuori le tende dall’università - ha sottolineato - perché vogliono raggiungere uno scopo, ovvero che l’università metta a disposizione alloggi a prezzi calmierati. Quello di salvare il mondo è un bellissimo scopo, ma mi chiedo quale sia il senso della protesta. I governi occidentali sono impegnati da anni a livello planetario per cercare di trovare un coordinamento con tutte le altre parti del mondo. Che cosa può fare domani mattina un governo? Pensate che può fare un decreto legge per spegnere gli interruttori, così non usiamo più energia? È una follia”.

"A calci nel sedere!": Sallusti asfalta il "campeggiatore" Giuseppe Conte

“Rinfacciare ai governi bassa sensibilità sul tema - ha proseguito Sallusti - quando l’Europa inquina per il 3%… il problema è la Cina, è l’India. Il terzo mondo è indietro anni luce, mentre l’Occidente ha fatto passi avanti e si sta impegnando a farne altri, secondo alcuni eccessivi”.