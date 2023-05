Nicola Porro: "Fabio Fazio? Perché non mi vedrete mai la domenica al posto suo"

16 maggio 2023 a

E se Fabio Fazio fosse stato fatto fuori non dal centrodestra, ma da un altro potentissimo in uscita dalla Rai? Nicola Porro, nella sua video-rassegna stampa quotidiana, affronta inevitabilmente anche il caso della settimana, vale a dire l'addio del conduttore di Che tempo che fa alla tv pubblica. E sposa in toto la posizione di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano: "Fazio sa di piacere al Pd di cui condivide per indole la visione conformista e mainstream. E ha prevenuto l'attacco del centrodestra che gli avrebbe fatto la guerra. Chi lo ha perso - spiega il giornalista nella Zuppa di Porro - è Fuortes, e non i nuovi amministratori delegati". Fuortes, ex amministratore delegato della Rai, "avrebbe potuto rinnovargli il contratto e non tenerlo in un cassetto". Di sicuro, prosegue Porro, "crollano i salotti rossi", e quello di Fazio "era una riserva di caccia di Stampa e Repubblica per tutti gli autori che andavano lì a presentare i loro libri".

Per il conduttore di Quarta repubblica, però, non c'era da gridare allo scandalo prima e non c'è da gridare allo scandalo ora. Anzi, c'è solo da fare i complimenti all'illustre collega. "Discovery l'ha blindato con un contratto da 10 milioni di euro. Ecco perché mi sta simpatico Fazio: non solo fa i suoi ascolti, in bocca al lupo e speriamo che li faccia anche sulla Nove come fatto da Crozza, ma rimango dell'idea che chiunque venga pagato così tanto ho una vedova rinc***ta che non è stata ancora interdetta dai suoi parenti o se i 10 milioni di euro glieli dà una azienda come Discovery significa che se li merita. Poi se sarai una pippa ti cacceranno a calci nel sedere".

"Detto questo - conclude Porro -, non facciamo la fine della democrazia nel mondo e in Italia. Avrà i suoi spazi televisivi, le sue risorse, i suoi amici che potrà giustamente invitare quando vuole. Viva il mercato, viva un professionista che riesce a ottenere così tanto dal suo editore, ma basta piagnistei. Se c'è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, perché io la domenica vado a sciare".