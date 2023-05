Gasparri travolge la "rossa" Preziosi: "Fesserie", caos in studio

19 maggio 2023 a

Scintille in studio a L'Aria Che Tira. Nella puntata di venerdì 19 maggio su La7 si parla dell'alluvione in Emilia-Romagna ed ecco che subito i toni si fanno accesi. Prima è Maurizio Gasparri a correggere il conduttore, Andrea Magnani, temporaneamente alla guida del programma. "Contesto con garbo - esordisce il parlamentare di Forza Italia, dalle sue affermazioni sembra che il governo stia facendo altre cose ma non è così. Il suo modo di approcciare la notizia è opinabile. Vede come sono contenuto?". "Che gli voleva dire? - interviene subito Daniela Preziosi - Lo voleva insultare? Ha detto quello che voleva".

Ma Gasparri non ci sta e chiede a conduttore e ospite di poter finire il suo discorso. Magari questa volta senza essere interrotto. La Preziosi però sembra non sentire: "Per una volta che risponde bene...", continua a parlare in sottofondo. Il forzista tira dritto: "A volte non è importante che il ministro vada sul posto, quanto più che la struttura funzioni". E così, tornando sull'operato dell'esecutivo, Gasparri ricorda che non basterà un solo decreto, quindi, "se devo fare la polemica le dico che Bonaccini è presidente della Regione da sei anni, la Schlein vicepresidente. Cosa hanno fatto loro? Il governo sta agendo".

"Ma era una domanda, non una polemica", interviene ancora stizzita la Preziosi. Finita qui? Niente affatto visto che la giornalista provoca ancora: "Ma risponda normale". "Ha detto una fesseria per ben 3 volte", commenta Gasparri mentre la Preziosi critica ancora: "Ma come si permette? Non si possono neanche fare domande in questo Paese".E ancora: "Tengo i toni bassi anche se mi capita di sentire delle fesserie. Le domande in questo Paese non sono abolite. Se ci fosse stato un governo di centrosinistra... basta vedere come i giornali vicini alla maggioranza di governo trattano il Presidente Bonaccini".