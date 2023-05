Alan Friedman critica gli italiani: "Non sono bravi a farlo"

24 maggio 2023 a

Ora gli italiani non sanno neppure spendere i soldi. Parola di Alan Friedman che, ospite de L'Aria Che Tira su La7, non perde occasione per attaccare il governo e non solo. "Per l'Italia - esordisce nella puntata di mercoledì 24 maggio - questo è un problema innanzitutto tecnico e non politico". Oggetto? Il dissesto idrogeologico e l'emergenza emiliano-romagnola.

A detta dello scrittore americano, infatti, "i problemi sono due: l'Italia ha uno storico problema di dissesto idrogeologico. È un fatto fisiologico per mezzo milione di italiani da decenni. Con 10-15 miliardi di euro si potrebbe mettere al riparo mezzo milione di italiani che vivono in queste zone. Il problema numero due è spendere i soldi. La storia ci insegna che gli italiani non sono bravi a spendere né i fondi europei, né i fondi nei territori e negli enti locali".

Insomma, "hai un problema di emergenza e un problema di difficoltà di spesa. Ma gli italiani sono i più bravi quando c'è un'emergenza. Quando ho chiesto a Vittorio Colao come si può affrontare questo tipo di situazione lui ha risposto che bisogna affrontare la spesa con la stessa urgenza con cui è stata affrontata l'emergenza del Ponte Morandi".