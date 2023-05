Elly Schlein, Lilli Gruber: “Sfida impossibile?”, come giustifica il disastro

30 maggio 2023 a

L’ondata Meloni e la fatica di Schlein. Così Lilli Gruber ha intitolato la puntata di martedì 30 maggio di Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 ha cercato di giustificare tra le righe la debacle della segretaria del Pd, il cui tanto chiacchierato effetto non si è visto alle elezioni comunali e in particolare ai ballottaggi: il centrodestra ha vinto ovunque tranne che a Vicenza, dove il candidato dem non ha voluto la Schlein e nessun altro leader nazionale durante la campagna elettorale.

“Giorgia Meloni è sempre più forte - ha esordito la Gruber - per Elly Schlein era una sfida impossibile? È normale che venga messa in discussione dopo soli tre mesi?”. E ancora: “Un risultato così misero è colpa sua? Ricordiamo che i candidati non li ha scelti lei, è da soli tre mesi alla segreteria…”. A darle manforte ci ha pensato il professore Tomaso Montanari: “Non è affatto normale che venga messa in discussione la Schlein, così come non lo è pretendere che sia la salvatrice della patria”.

“C’è la destra in campo - ha aggiunto - ma non c’è una sinistra che dica cose differenti e organiche. Bisogna marcare le differenze sui temi: ad esempio, la destra vuole spendere 14 miliardi per il Ponte sullo Stretto, la sinistra dovrebbe rispondere non semplicemente ‘no’ ma usiamo quei soldi per rimettere in sesto il territorio con una grande campagna di assunzioni pubbliche. Ci vuole una sinistra, spero che la Schlein la stia costruendo”.