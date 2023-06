Donzelli asfalta l'eco-teppista: "Vediamo cosa vi succede?"

01 giugno 2023 a

"Ma quand'è che parliamo di ciò che ha causato e sta causando sempre più di frequente le anomalie climatiche?": la domanda l'ha posta Sandro Mora, attivista di Ultima Generazione, nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. "L'anno scorso ci sono stati 300 eventi climatici fuori dalla norma, l'anno prima erano stati 200... Il fatto che noi stiamo continuando a investire in combustibili fossili è esattamente ciò che, lo sappiamo, ha causato il disastro anche in Emilia Romagna", ha poi aggiunto l'attivista.

A interromperlo è stato allora Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia: "Se voi anziché protestare qua protestaste in Cina o in India, allora forse avrebbe più senso. I grandi inquinatori del mondo sono Cina e India, Europa e Italia contribuiscono alle emissioni rispettivamente per l'8 e l'1%. Quindi sono anche irrilevanti, se anche fossero i più puliti del mondo non si risolverebbe nulla".

Della stessa opinione Giovanni Donzelli, in collegamento con il talk: "La Cina da sola produce più Co2 della somma di Usa, Europa, India e Russia. Se noi andiamo a penalizzare le industrie europee che producono molta meno Co2 di quella che produce la Cina, nel mercato globale andiamo a facilitare le aziende cinesi che inquinano molto di più. Se penalizziamo le nostre aziende, oltre a creare disoccupazione, creiamo inquinamento perché andiamo a facilitare con la concorrenza la Cina, che inquina molto di più. Quindi, oltre alle belle parole, serve anche buon senso". Di qui una proposta: "Perché non andate a fare queste proteste in Cina? Invece di imbrattare i monumenti in Italia, andate in Cina e vediamo cosa vi succede visto che lì non c'è la democrazia".