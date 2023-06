Schlein, "il calcio dell'asino": Travaglio, profezia nera

01 giugno 2023 a

Marco Travaglio torna sulla disfatta del Pd e di Elly Schlein alle ultime amministrative. E non risparmia critiche soprattutto ai giornali che in questo periodo hanno parlato della segretaria del Pd fin troppo bene, salvo poi riconoscerne i limiti. "I giornaloni che per tre mesi l’avevano pompata come un incrocio fra Dolores Ibarruri, Indira Gandhi e Golda Meir, ora che ha seguito tutti i loro consigli gridando al fascismo, difendendo il fazismo, sposando il bellicismo e nascondendo il tutto con superca**ole da assemblea studentesca, già la scaricano col classico calcio dell’asino", ha scritto nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano.

"Rimbocchiamoci le maniche, poi...". La Schlein? Derisa in prima pagina | Guarda

Travaglio ha sottolineato anche che il suo giornale aveva pure provato ad avvertirla: "L’avevamo avvisata che, a fingersi morto per sopravvivere, bastava Letta". Il direttore del Fatto, poi, è passato all'elenco di alcuni esempi: "Rep strombazzava 'Schlein e la community: il manifesto del nuovo Pd ', 'Schlein conquista il congresso Cgil', 'Effetto Schlein: 4mila iscritti in un giorno'". E ancora: "La Stampa era tutta un’ 'Offensiva Schlein', 'Schlein a valanga', 'Il Manifesto Schlein', 'La Pax di Elly', persino la 'Primavera Schlein'". E infine una constatazione: "Dai servi encomi ai codardi oltraggi. Fino al prossimo carro del vincitore (si fa per dire)".