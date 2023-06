Gasparri-Luca Bizzarri, volano insulti: "Censore!", "Ti prendo per il cu***"

03 giugno 2023 a

È lite tra Maurizio Gasparri e Luca Bizzarri. A scatenare il comico un tweet del senatore di Forza Italia. Gasparri su Twitter si scaglia contro la Uefa per le indagini su José Mourinho. "Apprendo che l’Uefa avrebbe aperto un'inchiesta a carico di Mourinho e della Roma. Piuttosto si occupino dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma-Siviglia. #2giugno".

Ai danni del tecnico e della sua squadra è stato infatti aperto un procedimento disciplinare dopo quanto accaduto durante e dopo la finale di Europa League contro il Siviglia. Il club giallorosso dovrà rispondere alle accuse di "lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio, atti di danneggiamento, disordini tifosi e condotta impropria della squadra". Mentre il ct per "linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara", ossia l’arbitro Anthony Taylor. Quest'ultimo è stato contestato, tra le altre cose, per un rigore non fischiato a favore dei giallorossi.

Ma Bizzarri non ci sta e non perde occasione di replicare: "Qui il vicepresidente del Senato, nel giorno della festa della Repubblica, che dice la sua sull’arbitro della Roma, e ci mette l’hashtag #2Giugno perché è in tendenza, così i suoi piccoli lettori aumentano. Viva la Repubblica". Un commento non passato inosservato al diretto interessato che lo accusa di voler fare "il censore". "No, la piglio per il cu**", è la risposta con cui Bizzarri pone fine al botta e risposta.