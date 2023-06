Michela Murgia, Nicola Porro: "Imbarazzante, figura barbina"

04 giugno 2023 a

a

a

Una clamorosa figuraccia per Michela Murgia, la quale ossessionata dal rilanciare l'allarme fascismo, sul 2 giugno ha raccontato una panzana di quelle indimenticabili e smentita da tutti, compresi quotidiani e siti che in simile vicenda ci avrebbero sguazzato.

Si parla della parata delle Forze Armate e del presunto saluto fascista denunciato dalla scrittrice, che saluto fascista non era: è semplicemente il saluto delle forze armate, attenti-sinisrat, effettuato ogni anno, con ogni governo, nel corso della parata del 2 giugno. Ma non è tutto. Nelle immagini rilanciate dalla Murgia, si sente anche il Comsubin urlare "Decima", circostanza da lei accostate alla X Mas, che collaborà con i nazisti contro gli Alleati. Anche in questo caso, tutto falso: il grido è il motto del Goi, Gruppo operativo incursori del Comsubin, con la X Mas insomma non c'entra nulla.

"Assurdo". Saluto romano al 2 giugno? Crosetto smonta Murgia: che figuraccia

Insomma, una figuraccia a tutto tondo per la scrittrice. La quale, ad ora, ovviamente non si scusa. Ma si espone alle feroci critiche di chi, giustamente, ne stigmatizza le accuse. E tra questi, ecco uno scatenato Nicola Porro, che rilancia un articolo del suo blog in cui si riprende la vicenda e scrive: "Fermi tutti, la Murgia ha appena fatto un nuovo video. Poteva scusarsi per la figuraccia sui saluti romani alla parata del 2 Giugno, e invece...". E invece no: rilancia con un video per "spiegare" quanto scritto, buttando tutto in caciara. Secondo il sito di Nicola Porro, "una figura barbina", un "video imbarazzante". Difficile eccepire...