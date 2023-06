Papa Francesco, tre ore sotto i ferri: ecco come sta il Pontefice

07 giugno 2023 a

Si è concluso l'intervento chirurgico che ha visto Papa Francesco sotto i ferri. Il Pontefice è stato operato all'addome in un'operazione durata tre ore. A farlo sapere la Sala Stampa della Santa Sede: "L'intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore".

Quello di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi non è il primo ricovero per Bergoglio, che nella mattinata di mercoledì 7 giugno è arrivato alle 11.30 al Policlinico Gemelli di Roma. L'intervento, programmato negli scorsi giorni, si è reso necessario a causa del "laparocele incarcerato", ovvero un'ernia sviluppatasi sulla cicatrice di un intervento precedente. Nel luglio del 2021 il Pontefice aveva infatti subito un intervento per una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Poi, più di recente, nel marzo di quest'anno, il Pontefice era stato ricoverato per una bronchite infettiva che gli aveva dato problemi respiratori. Mentre, su base cronica, si registrano gli acciacchi alle articolazioni, in particolare alle ginocchia, che spesso danno all'ottantaseienne difficoltà nel muoversi, e che spesso lo costringono a tenere da seduto i suoi discorsi. Prima di entrare in ospedale, il Papa ha diramato un messaggio su Twitter, ricordando il 150 anniversario della nascita di Santa Teresa di Gesù Bambino. Nonostante tutto sia andato per il meglio, sono state sospese in via precauzionale, e fino al 18 giugno, le udienze speciali e generali in attesa che il Santo Padre si riprenda del tutto.