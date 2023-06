Andrea Scanzi insulta Berlusconi: "Folle, surreale, non deve fare politica"

08 giugno 2023 a

Claudio Foti, psicoterapeuta, è stato assolto in Appello sui presunti affidi illeciti di Bibbiano. Una decisione contestata e di cui si discute anche a Otto e Mezzo. Nella puntata di mercoledì 7 giugno su La7, Lilli Gruber chiede agli ospiti se "avremo mai un governo in cui la giustizia non viene strumentalizzata a fini politici". Ed ecco che Andrea Scanzi dice la sua: "Nessuno pagherà in termini politici ed elettorali, perché la vicenda viene percepita come lontana dagli elettori. E no, non avremo mai un governo che non si occuperà in maniera proditoria della giustizia. Il centrodestra lo ha sempre fatto da Berlusconi in poi e lo sta facendo anche Nordio".

Poi il giornalista tira in ballo Italo Bocchino: "mi ha fatto sorridere sentire Bocchino fare questa distinzione sul fatto che alcune cose non sono reati ma possono essere discutibili dal punto di vista etico". E ancora: "Lui però non utilizza le stesse parole quando si riferisce a esponenti del centrodestra, le sue parole riguardano solo persone che stanno dall'altra parte".

Ecco allora che punta il dito anche su Silvio Berlusconi: "Trovo surreale e folle che ancora uno come Berlusconi faccia politica". Insomma, per Scanzi "esiste qualcosa come la morale che nel centrodestra non frega a nessuno".