Berlusconi ricoverato? La vignetta-choc del Fatto: "Il suo sostituto"

Il Fatto Quotidiano non ha perso l’occasione per fare ironia su Silvio Berlusconi, che è stato nuovamente ricoverato all’ospedale di San Raffaele di Milano per alcuni controlli. “Al comando di Forza Italia lascia il suo sostituto”, ovvero un vibratore: è questa la vignetta firmata da Natangelo in prima pagina. Scherzi a parte, il ricovero del Cav non era previsto: oggi, sabato 10 giugno, avrebbe dovuto ricevere ad Arcore i big del partito per riprendere in prima persona l’attività politica.

Al momento Berlusconi si trova nel padiglione Q1 del San Raffaele: in mattinata si erano sparse voci di un trasferimento in terapia intensiva, ma sono state smentite da fonti autorevoli. Inoltre è stato confermato un quadro privo di criticità. Al suo fianco c’è sempre la compagna Marta Fascina. I controlli a cui sii è sottoposto il Cav rispondono a “criteri clinici di normale pratica in medicina”, fanno sapere i dottori, che non segnalano per il momento criticità né allarme per le sue condizioni di salute.

Il bollettino medico diramato dal San Raffaele, e firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, parla di “accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”. Berlusconi era stato dimesso dall’ospedale lo scorso 19 maggio, dopo essere stato ricoverato per oltre quaranta giorni a causa di una polmonite, aggravata dalla leucemia mielomonocitica cronica.