Giannini, rissa con Molinari: "Assente", il Papa fa scoppiare il gruppo Gedi?

Massimo Giannini ha disertato il dibattito che si è svolto venerdì 9 giugno al festival Repubblica delle Idee, in corso a Bologna. Il direttore de La Stampa era atteso insieme a Maurizio Molinari, Concita De Gregorio, Lucia Annunziata e Agnese Pini. La chiave di lettura è che Giannini sia risentito per non aver preso parte all’incontro con Papa Francesco, al quale invece ha partecipato il direttore di Repubblica.

Si tratta dell’ennesimo scazzo fra i due giornali del gruppo Gedi di John Elkann, con La Stampa che si sente penalizzata rispetto a La Repubblica. Il Cdr del quotidiano torinese ha protestato per l’assenza di un suo rappresentante all’incontro con il Pontefice: stando a quanto riportato dai rappresentanti sindacali, il direttore Giannini non era stato neanche avvisato. Dal canto suo Molinari ha provato a smorzare la polemica: “La mia presenza lunedì mattina in Vaticano - ha scritto al cdr - non è avvenuta in qualità di direttore responsabile di Repubblica, ma in qualità di direttore editoriale del Gruppo Gedi”.

“Quindi - ha aggiunto in rappresentanza di tutte le testate cartacee, digitali e radiofoniche del Gruppo, ovviamente compresa La Stampa. Per tale ragione, non è fondata l’interpretazione secondo cui la mancata presenza de La Stampa, al pari delle altre testate, possa considerarsi uno ‘sgarbo’ o una ‘mancanza di rispetto’ nei vostri confronti”.