Alessandra Mussolini, lacrime per il Cav: "Quando mio padre stava male..."

Lacrime, e tante, per la morte di Silvio Berlusconi, che ha lasciato questa vita il 12 Giugno 2023 intorno alle 9. Il pianto sincero è quello di Alessandra Mussolini, nipote del Duce, intervenuta come ospite nel salotto di Alberto Matano a “La Vita In Diretta”. La Mussolini ha voluto offrire un ricordo del Cavaliere, che le stette vicino quando il padre Romano stava male: “Quando mio padre Romano stava male e lui era Presidente del Consiglio, quindi avrà avuto da fare, lui chiamava ogni giorno a casa per sapere come stava mio padre. Mi chiedeva: “Hai bisogno di aiuto? Volete trasferirlo in un’altra struttura? Persona straordinaria”.

Ovviamente Alberto Matano ha stravolto tutta la scaletta del suo programma per far spazio all’omaggio e al ricordo di Silvio Berlusconi. La Mussolini si è collegata con Rai1 direttamente da Bruxelles, sede del Parlamento europeo dove, alla notizia ricevuta, tutti i parlamentari hanno reso omaggio a Berlusconi. Ha poi fatto un ritratto dell’uomo, del politico, dell’imprenditore che, nel bene e nel male, ha fortemente influenzato il nostro Paese negli ultimi quarant’anni: “Siamo sconvolti, non ci si aspettava che sarebbe successo in modo così improvviso. È stato un coraggioso, a parte che era un visionario - ha concluso la Mussolini - secondo me ci si divide in vigliacchi e coraggiosi e lui era coraggioso”.

Sui social, invece, Alessandra Mussolini ha avuto modo di bacchettare il Fatto Quotidiano, che ricordava su Twitter gli aspetti giudiziari di Berlusconi in modo poco carino. Questo il tweet del quotidiano: “Nei procedimenti penali a cui è stato sottoposto, Silvio Berlusconi è riuscito a salvarsi quasi sempre grazie a cavilli, prescrizioni o leggi ad personam. Ecco una rassegna di alcuni dei casi più clamorosi”. A questo, la Mussolini ha risposto: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”.