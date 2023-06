Francesco Nuti, un'amarissima vignetta: "Pure lei, proprio oggi mi va a morire?"

13 giugno 2023 a

"Nuti, certo che pure lei, mi va a morire lo stesso giorno di Berlusconi, eh...". E Francesco Nuti, rappresentato mentre gioca a biliardo con la stecca in mano, risponde: "Zitto, va' maremma mai***". È questa l'ironica e commovente vignetta di Makkox pubblicata su Il Foglio, dedicata a Francesco Nuti, l'attore e regista toscano, morto ieri 12 giugno - proprio come Silvio Berlusconi - appunto, a 68 anni.

Una scomparsa passata un po' in sordina perché concomitante con quella del Cavaliere che ha dominato, come è giusto che sia, le pagine dei giornali e dei siti. Sfortunato in vita - Francesco Nuti era malato da tempo - e sfortunato, verrebbe da dire, anche nella morte. L'annuncio del suo decesso è stato fatto da sua figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

Morto Francesco Nuti, aveva 68 anni: la malattia la storia tragica dei suoi ultimi anni

La morte di Nuti condanna al lutto non solo l’intero comparto cinematografico, del quale è stato uno dei maggiori interpreti, come attore e, soprattutto, come regista, per una lunga parentesi che va dalla metà degli anni ’80 all’inizio dei 2000, ma anche una comunità di affezionati alle sue opere che non lo hanno mai abbandonato, nemmeno negli anni più sfortunati. E Makkox lo ha ricordato così, con affetto e ironia.