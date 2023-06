Francesco Nuti è morto: la malattia e la storia tragica dei suoi ultimi anni

12 giugno 2023 a

E' morto stamattina a Roma l'attore Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto con una nota la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore. La stessa famiglia - comunica l'agenzia di comunicazione Galli Torrini - chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non rilasceranno dichiarazioni. Un addio, quello al grande e amatissimo attore e regista fiorentino, "oscurato" involontariamente dalla morte praticamente in contemporanea di Silvio Berlusconi che monopolizza e monopolizzerà a lungo l'agenda della cronaca, compresa quella del mondo dello spettacolo.

Nato nel 1955, dopo gli esordi nel cabaret fiorentino, diventa il volto più riconoscibile di un trio di enorme successo popolare, i Giancattivi, al fianco di Athina Cenci e Alessandro Benvenuti. Protagonista di un fulminante esordio cinematografico nel 1981, con A ovest di Paperino, nel 1982 abbandona il gruppo e diventa "solista", trasformandosi in uno dei nomi di punti della commedia italiana del decennio. Madonna che silenzio c'è stasrea, Io Chiara e lo Scuro, Casablanca Casablanca, Tutta colpa del Paradiso, Stregati, Caruso Pascoski (di padre polacco), Willy Signori e vengo da lontano, Donne con le gonne. Premiato, acclamato, campione di incassi.

A metà anni 90 i primi costosi passi falsi: OcchioPinocchio e Il Signor Quindicipalle sono due flop e inaugurano il suo declino, prima umano che cinematografico. Nuti diventa dipendente dall'alcol, è vittima di depressione, tenta il suicidio. La sua storia si trasferisce dal grande schermo al gossip a tinte fosche. Il canto del cigno è il film del 2005 Concorso di colpa diretto da Claudio Fragasso. Il 12 maggio del 2006 dà segni di squilibrio durante una intervista, poi interrotta, con Giuseppe Cruciani a Radio 24. Da lì è uno scivolo inclinato verso il dramma: il 3 settembre dello stesso anno cade in coma dopo una misteriosa caduta domestica e viene operato alla testa.

L'ex compagna Annamaria Malipiero annuncia nel 2008 che Francesco sta continuando, a casa, la lunga e impossibile riabilitazione: l'attore è costretto sulla sedia a rotelle e praticamente muto. Il 18 novembre del 2010 la commovente riapparizione in pubblico al cinema Eden di Prato, 10 giorni dopo è in tv a I fatti vostri, su Rai 2: le sue condizioni precarie destano scalpore e polemiche per la scelta di mandarlo in onda. Lo stesso accade nel 2011 a Stasera che sera!, quando si collega con Barbara D'Urso su Canale 5. Un momento straziante, per tutti i suoi fan.