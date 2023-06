Morto Francesco Nuti, ecco chi è la donna che non lo ha mai abbandonato

12 giugno 2023 a

a

a

Francesco Nuti, l'attore scomparso oggi a 68 anni, ha avuto una sola donna importante nella sua vita privata. Il suo nome è Annamaria Malipiero, anche lei attrice. I due furono sposati dal 1992 al 2000 e dalla loro relazione nacque la figlia Ginevra. Anche dopo la separazione, però, la Malipiero ha continuato a essere presente nella vita di Nuti, sia nel periodo prima dell’incidente del 2006 sia in quello successivo.

Morto Francesco Nuti, aveva 68 anni: la malattia la storia tragica dei suoi ultimi anni

“L’ho conosciuto grazie a mia madre: mi ero appena trasferita a Roma e avevo appena fatto il primo film. Lei era stata invitata a casa di Francesco Nuti. Alla fine sono andata, ho passato una serata piacevolissima - aveva raccontato Annamaria durante un’intervista a Vieni da Me -. Lui è stato molto gentile, è stato corretto. Ginevra? L’abbiamo cercata molto, non è arrivata subito: è stato un lavoro faticoso”.

"Come sta oggi Francesco Nuti". Incidente, malattia e sevizie: il dramma

“Prima di uscire, ha chiesto a mia madre se poteva corteggiarmi: da lì… Devo dire che è stato un corteggiamento abbastanza lungo, lui ha 17 anni più di me, anche se io sono stata più matura di quelle della mia età e lui è sempre stato un giocherellone”, raccontò ancora l’attrice. Che poi parlò anche della depressione di Nuti prima dell’incidente del 2006: “Francesco ha passato un lungo periodo ‘blu’, come lo chiamava lui. Io ci sono sempre stata. Già quando lo avevo conosciuto aveva affrontato dei periodi difficili. La depressione non derivava dalla separazione, è per il periodo nero che i suoi film non sono andati bene: non riusciva ad avere idee, non stava bene. Ma il suo non stare bene risaliva ad anni prima”.