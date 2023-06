Funerali Berlusconi, perché sulla bara non c'è la bandiera italiana

14 giugno 2023 a

Migliaia di persone hanno affollato piazza Duomo a Milano per dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Il funerale di Stato è iniziato alle 15 in punto, con tutti i familiari in prima fila insieme alla compagna Marta Fascina. Ai funerali partecipano anche l’ex moglie Veronica Lario e l’ex compagna Francesca Pascale. Vicinissima ai familiari anche la conduttrice Maria De Filippi, vestita di bianco in omaggio al Cavaliere.

Essendo un funerale di Stato, la cerimonia prevede che il feretro sia contornato da sei carabinieri in alta uniforme: inoltre devono essere presentati gli onori militari all’ingresso e all’uscita. La norma prevede anche la presenza di un membro del governo e che l’orazione funebre sia fatta da un componente dell’ente di cui faceva parte il defunto, in questo caso il Senato. La bara non è stata avvolta nella bandiera italiana perché nn si tratta di un presidente della Repubblica o di un caduto nell’adempimento del dovere.

Il tricolore con due strisce nere a cravatta è esposto nella cerimonia funebre esclusivamente per le esequie di un presidente della Repubblica, in carica o emerito. Per quanto concerne invece gli uffici pubblici (università incluse), la circolare prevede che le bandiere siano poste a mezz’asta secondo le indicazioni della presidenza del Consiglio. Le spese dei funerali di Stato sono a carica di Palazzo Chigi.