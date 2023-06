Francesca Pascale, "fuga" dai funerali: la sua reazione

14 giugno 2023 a

a

a

Francesca Pascale ha partecipato oggi ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. I due hanno avuto una lunga relazione, che si è conclusa a fine 2019. I giornalisti del Corriere della Sera, come mostrato in un video postato sui social, hanno provato ad intervistarla, ma lei ha preferito non dire nulla. E si è limitata a rispondere con un “non è il momento“. L’ex compagna del Cav, che oggi è sposata con Paola Turci, indossava degli occhiali scuri ed è apparsa piuttosto commossa.

La Pascale, comunque, aveva anticipato la sua presenza alle esequie in un'intervista a Repubblica. Un'intervista nella quale aveva espresso tutto il suo dolore per la triste notizia e aveva raccontato l'esperienza vissuta con la sua passata relazione. Infine aveva ribadito come fosse impossibile dimenticare una persona come Berlusconi. Tanti i momenti ricordati dalla Pascale nell’intervista.

Ecco perché sulla bara del Cav non c'è la bandiera italiana: ciò che nessuno sa

Oltre agli esponenti della politica, al funerale di Berlusconi hanno partecipato anche volti noti del mondo dello spettacolo, come Barbara D’Urso, Maria De Filippi e Gerry Scotti. Tra gli esponenti del mondo dello sport, invece, l'Ansa ha segnalato Franco Baresi e Arrigo Sacchi, volti noti nella storia del Milan, squadra di cui Berlusconi fu presidente.