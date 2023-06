Emilio Fede, Massimo Gramellini infierisce: "Sentirlo berciare a quel modo..."

16 giugno 2023 a

Immagini che oggettivamente spiazzano. E fanno anche un po' male, quelle di Emilio Fede. Disperato per non aver raggiunto per tempo il funerale di Silvio Berlusconi: l'ex direttore del Tg4 dà la colpa all'autista, il quale lo avrebbe scaricato tenendosi le chiavi dell'auto. Poi la lite con un telefonista anonimo, il tutto a suon di insulti irriferibili.

Immagini spiazzanti ma che è ovvio vengano raccontate. Certo stupisce un po', però, chi infierisce contro Emilio Fede, il quale oggi ha 92 anni. Per esempio Massimo Gramellini, che nel suo "Il Caffè" - la rubrica quotidiana che cura sul Corriere della Sera -, appunto, sembra quasi infierire sull'ex direttore per quel che abbiamo visto. "Inutile negarlo: da Fede noi vecchi aficionados ci saremmo aspettati un’ultima performance all’altezza della sua fama. Bisogna riconoscere che ci ha provato", premette la firma del Corsera.

E ancora: "Il guaio è che tutto questo lo ha fatto dentro uno smartphone, la nuova bomba a mano che non esplode soltanto in tasca e in testa agli adolescenti, ma ormai anche ai novantenni come lui. Se si fosse rimesso dietro la scrivania del suo vecchio tg per un editoriale nostalgico, mi sarei persino commosso. Sentirlo invece berciare su Instagram come un influencer, mentre lo schermo rettangolare inquadrava un cielo smorto e sporco di nuvole, non faceva piangere, ma nemmeno sorridere", conclude Massimo Gramellini, spendendo parole oggettivamente duro su una vicenda che, forse, non le meritava.