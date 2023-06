Concita De Gregorio, sfregio a Berlusconi: "Ai funerali è stato assolto"

18 giugno 2023 a

La morte di Silvio Berlusconi riempie ancora il dibattito televisivo, tra ricordo e conseguenze politiche. E anche a In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, si dedica al Cavaliere, tre giorni dopo il funerale di Stato.

E Concita, però, ci tiene ad attaccare la memoria del leader di Forza Italia. Lo fa indugiando su alcuni aspetti del funerale: "C'erano l'Emiro del Qatar, Viktor Orban e un esponente del governo albanese... nessun leader dei paesi occidentali e democratici è venuto o ha mandato un suo rappresentante per i funerali di Stato", rimarca, come a intendere che prendere parte al funerale di Berlusconi sarebbe stato motivo di imbarazzo per i leader stranieri.

"Ma se c'erano 15mila persone". Specchia inchioda Gomez: l'ultima sparata sul Cav

Ma non è tutto. La De Gregorio si spende poi in un accostamento tra l'omelia di monsignor Delpini ai funerali del Cavaliere e quella di monsignor Zuppi alle esequie di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Propdi. Secondo Concita, il primo "sembra assolvere tutti i peccati del Cav", mentre Zuppi "ha fatto un'omelia in cui afferma che bisogna stare dalla parte degli ultimi". Quindi De Gregorio passa alle sue conclusioni: "Due idee di Italia", rimarca con quello che appare pessimo gusto. Un ragionamento rintuzzato da Massimo Franco, firma e notista politico del Corriere ospite a In Onda, il quale poco dopo ragiona: "Sono sempre più convinto che gli orfani di Berlusconi siano innanzitutto i berlusconiani e poi gli antiberlusconiani". Che il riferimento fosse proprio a Concita?