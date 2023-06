In Onda, "plotone rosso" contro Bignami: "Vi fidereste di Schlein e compagni?"

18 giugno 2023 a

Il plotone rosso. Così è stato ribattezzato il parterre di In Onda, che nella puntata di domenica 18 giugno si è schierato contro Galeazzo Bignami. Tra i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio e gli ospiti Achille Occhetto e Annalisa Cuzzocrea sono infatti piovuti attacchi al viceministro delle Infrastrutture, che si è esposto con un post su Facebook riguardante la ricostruzione post-alluvione in Emilia Romagna.

“Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni?”, ha scritto Bignami, che ha poi aggiunto un post scriptum: “La cura del territorio colpito era competenza loro”. “Cosa c’entra Elly Schlein, che pure si può attaccare in molti modi, con i fondi per l’Emilia Romagna?”, ha chiesto Annalisa Cuzzocrea. Concita De Gregorio ha invece definito l’intervento di Bignami “sbagliato ed eticamente volgare”.

“Non è mai successo di fronte a tutti i drammi una cosa del genere - ha dichiarato Achille Occhetto - penso all’Irpinia, dove è intervenuto il presidente della Repubblica Pertini per il disastro compiuto. Quanto sta accadendo in Emilia Romagna è fuori luogo, credo che nessun governo avrebbe mai fatto una cosa del genere, tocca persino rivalutare la democrazia cristiana”.