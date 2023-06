Specchia si "mangia" Elly Schlein: "Si è dimenticata di stare in ufficio e studiare"

19 giugno 2023 a

"A forza di scendere nelle piazze si è dimenticata di stare in ufficio e studiare". La stoccata a Elly Schlein arriva direttamente da Francesco Specchia. La firma di Libero, ospite di Lilli Gruber nella puntata di Otto e Mezzo di lunedì 19 giugno su La7, definisce la segretaria del Pd "ondivaga". Finita qui? Niente affatto: "Certe affermazioni sono l'una il contrario dell'altra, bisogna vedere alle elezioni...". "Ma se alle elezioni ci andremo nel 2027", interrompe scaldandosi il dem Francesco Boccia.

Eppure il senatore sembra dimenticare che le Europee sono vicinissime e sono proprio quelle a cui fa riferimento Specchia. "Il banco di prova saranno le Europee. I vostri non hanno votato la Schelin ma Bonaccini, quindi bisogna vedere se riuscirà a conquistare l'elettorato dem", conclude Specchia prima di soffermarsi su Beppe Grillo.

Il comico, dal palco del corteo M5s di Roma, ha invocato le "brigate di cittadinanza". "Pensavo fosse un attacco allo Stato, poi ho notato che la sua uscita era solo per puntare all'attenzione dei media. Il problema è che Elly Schlein non ha capito che Grillo l'ha portata lì per farle vedere Moni Ovadia che diceva 'no alle armi in Ucraina'". Altro tema su cui la dem è stata spesso vaga.