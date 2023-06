Senaldi, scacco matto a Grillo: "E se uno di Fratelli d'Italia..."

21 giugno 2023 a

Pietro Senaldi da una parte, Mauro Corona dall'altra. Accade a CartaBianca nella puntata di martedì 20 giugno in onda su Rai3. Qui Bianca Berlinguer torna sulla polemica scatenata dalle parole di Beppe Grillo. Dal palco del corteo del Movimento 5 Stelle, il fondatore ha aizzato la folla invocando le "brigate di cittadinanza". Per lo scrittore "Grillo non ha detto cose pericolose e non ha aizzato il popolo. Ha fatto solo una provocazione ricordando quel pensionato multato per aver rattoppato una buca".

Non del tutto d'accordo il condirettore di Libero, che ricorda: "Grillo ha evocato brigate, passamontagna, dei simboli… Immaginate se qualsiasi esponente di Fratelli d’Italia avesse detto 'indossate la camicia nera e andate a tappare le buche' sarebbe venuto giù il cielo". L'ex comico infatti ha pronunciato parole fortissime dal palco della manifestazione. "Volete il leader? - ha chiesto - Ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza. Mettetevi il passamontagna e andate di notte a fare i lavoretti. Mettete a posto i marciapiedi... Reagite, ca**o, reagite".

Salvo poi spiegarsi meglio: "Fermatevi!! Era una boutade. È possibile che prendiate tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po’. Fermatevi". Poi l'appello al governo: "Serve anche una legge. Il governo deve reagire, deve fare una legge. Abolire l’abuso d’ufficio e mettere l’abuso di lavori socialmente utili. Finitela. Siate coerenti con voi stessi e con il governo e con la politica. Uscite e applaudite la città. Dovete dire 'guarda che bel tombino devastato, che meraviglioso marciapiede rotto, guarda che piante amuffite'!. Questo dovete fare. Smettetela perché altrimenti scoppia un casino ottimale!".