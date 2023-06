Pietro Senaldi, profezia sul Pd: "Destinati a dividersi, chi va con con chi"

09 giugno 2023 a

a

a

Pietro Senaldi è intervenuto a L’aria che tira, su La7, per commentare quanto sta accadendo nel Pd. Elly Schlein ha sostituito Piero De Luca, figlio del governatore campano, e ha scelto come vice-capogruppo alla Camera Paolo Ciani, che non è nemmeno iscritto al partito. “La Schlein ha fatto bene a liberarsi di De Luca - ha esordito Senaldi - è giusto che scelga i dirigenti tra i suoi uomini di fiducia, De Luca appartiene a un’altra generazione”.

"Il 66% degli italiani la definisce così": il sondaggio che devasta Elly Schlein

“Mi sembra evidente che ci sono due Pd - ha proseguito - quello della Schlein che pian piano farà fuori De Luca e altri e poi quello dei vari Amendola, Guerini e di altri. Ci sono due Pd e andranno con i tempi che richiederà la storia a dividerci, come è naturale ma come è anche più chiaro per gli elettori”. Nel frattempo continua lo scontro a distanza tra la Schlein e Vincenzo De Luca, con quest’ultimo che dopo il cambio dei vice-capigruppo ha scritto sui social: “In politica, come nella vita, non c’è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic”.

"Non è il mio partito". Appena eletto, il vicecapogruppo Pd umilia Schlein

“Abbiamo promesso e ci siamo impegnati a garantire il pluralismo nei gruppi - ha risposto la Schlein - si è lavorato in questo senso. Ci sono due nuovi capigruppo espressione della maggioranza ed è giusto che ci siano due vicari che non hanno votato me al congresso. E questo ha comportato altre scelte che tenessero conto del pluralismo. Credo che in questo contesto tutti possano proseguire a portare il proprio contributo e a vedersi valorizzati”.