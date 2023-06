Rula Jebreal insulta Toni Capuozzo: "Disperato, ora che il dittatore mafioso è debole..."

26 giugno 2023 a

Rula Jebreal attacca Toni Capuozzo. Senza mai citarlo la giornalista ricondivide le parole dell'ex vicedirettore del Tg5. E il commento a corredo non lascia spazio a dubbi. "È un brutto momento per i propagandisti di sx e di destra - esordisce la Jebreal su Twitter - sono disperati davanti all’instabilità e debolezza del dittatore mafioso russo. Nemmeno il propagandista russo Slovyov ha la faccia tosta di dire che il criminale: 'Putin ha giocato molto bene'".

Ospite di Quarta Repubblica da Nicola Porro, Capuozzo ha dato una versione controcorrente sul tentato golpe in Russia. Se infatti gli osservatori sono convinti che l'avanzata di Prigozhin e del gruppo Wagner dimostri l'indebolimento di Vladimir Putin, il giornalista è di un'altra idea. "Non vendiamo la pelle dell’orso prima di averlo catturato, Putin ha giocato molto bene, ha messo Prigozhin nelle condizioni di non nuocere. Ora probabilmente lo vedremo alla guida della Wagner in Africa, quella impegnata in Ucraina tornerà sotto il comando russo. Vedremo se al ministero della Difesa ci sarà ancora Shouigu".

Per Copuozzo dunque non c'è pericolo che il potere dello zar venga sovvertito. Una tesi ben diversa da quella degli altri analisti, tanto che il conduttore Nicola Porro è intervenuto: "Ma come è più forte? Voglio capire, perché lo dici? Non è una polemica. Secondo me Putin ora è più debole".