Eleonora Berlusconi? "Sempre disinteressata": voci sulla figlia del Cav

26 giugno 2023 a

a

a

Dei cinque figli del Cav, la quartogenita Eleonora Berlusconi è senza ombra di dubbio la più lontana dai riflettori e quella più avvolta dal riserbo. A 37 anni, la seconda figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario non è coinvolta nelle grandi aziende di famiglia come Mondadori (Marina) e Mediaset (Pier Silvio), non ha avuto ruoli nel Milan (Barbara) ne ha la fama di "genietto" della finanza (Luigi, il più giovane). Su di lei, a livello privato, il gossip non si è mai soffermato granché. Eppure la sua biografia (tre figli avuti dal modello inglese Guy Binns, con cui è lasciata nel 2022, dopo 11 anni) e le sue vicende professionali sono tutt'altro che banali.

"Pier Silvio Berlusconi": Forza Italia, il report che può stravolgere il quadro





Il Messaggero ricorda come dopo la laurea a New York alla St. John’s University la rampolla sia tornata in Italia e ora possegga insieme ai fratelli Barbara e Luigi la holding H14, creatura finanziaria che ha in portafoglio il 21,42% della Fininvest. I cinque eredi Berlusconi devono ancora concordare la data da comunicare al notaio Attilio Roveda per l'apertura del testamento del padre. Quasi sicuramente sarà dopo il 29 giugno, giorno in cui è già stata fissata l'assemblea Fininvest per approvare il bilancio e nominare il nuovo consiglio. Eleonora, però, quel giorno non ci sarà: non fa infatti parte del Consiglio d'amministrazione di Fininvest "sembra perché disinteressata", scrive sempre il sito del quotidiano romano.

"C'è un punto di caduta": Luigi Berlusconi, quando la sua vita è stata stravolta





La sua vita professionale l'ha infatti portata altrove, lontano dalle attività di famiglia: possiede, scrive il Messaggero, "il 100% di Gardenia Bianca srl, capitale sociale di 10mila euro, creata a settembre 2021 e attiva dal mese dopo: oggetto sociale attività di partecipazione in altre società e attività strumentali connesse. E può compiere attività finanziarie, commerciali, immobiliari connesse con l’oggetto sociale". L'amministratore unico è Roberto Spada, commercialista assai in vista nel mondo imprenditoriale italiano con vari incarichi nella galassia delle imprese di Berlusconi. Gardenia "ha due partecipazioni: il 100% di Dianthus Rosa e il 10,52% di Innocenti group srl".

"Nessuno lo ammette. Ma...": girano voci clamorose sul testamento di Berlusconi

Spulciando tra i numeri della società, si scopre che Gardenia Bianca srl "ha chiuso l’ultimo esercizio con una perdita di 9.912 euro", con "depositi bancari per 22.653 euro, crediti immobilizzati verso altri per 150mila euro, patrimonio di 20mila euro, debiti verso fornitori per 7.565 euro riferiti a fatture da ricevere mentre altri 215mila euro costituiscono un finanziamento soci infruttifero". Dianthus Rosa srl si occupa della "progettazione e la consulenza (design) per la creazione e realizzazione di collezioni di articoli di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, articoli da regalo, prodotti preziosi" ed Eleonora ne è amministratrice unica. Tramite Gardinia Bianca, detiene inoltre il 10,52% di Innocenti Group (valore, 1,4 milioni di euro), azienda che produce e commercializza "in Italia e all’estero, all’ingrosso e dettaglio, per corrispondenza, domicilio, internet, piattaforme web calzature, articoli di pelletteria, valigeria, abbigliamento in generale".