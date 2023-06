Bruno Vespa, l'ultimo folle assalto grillino: "Soldi, fuori la verità"

26 giugno 2023 a

Bruno Vespa nel mirino dei 5 Stelle. A breve i grillini dovrebbero depositare un'interrogazione parlamentare in commissione di vigilanza mettendo sotto la lente la trasmissione che va in onda su Rai 1, 5 Minuti. A riportare l'indiscrezione è il Giornale d'Italia.

L'interrogazione, qualora ci fosse, arriverebbe proprio nel giorno in cui il Cda Rai si riunisce per parlare dei nuovi palinsesti. Nell'interrogazione, indirizzata alla Presidente e all’Amministratore delegato della Rai, i pentastellati chiederanno di sapere quale sia stato il costo complessivo della trasmissione di Bruno Vespa sostenuto fino a oggi. Ma non solo: pare vogliano sapere anche quale sia stato il costo delle puntate speciali del programma Porta a Porta andate in onda nelle serate del 12, 13 e 14 giugno 2023 e dedicate alla figura di Silvio Berlusconi.

In ogni caso, non è la prima volta che i 5 Stelle mettono Vespa nel mirino: è già successo diverse settimane fa, quando è scoppiata la polemica legata alla visibilità del giornalista sui canali Rai per il suo evento in Puglia, il Forum in Masseria a Manduria. Evento al quale, tra l'altro, fu invitato anche il leader grillino Giuseppe Conte. Quest'ultimo, ospite di Vespa, accusò il governo sulla gestione del Pnrr e sminuì sia l'accordo sui migranti che il viaggio di Giorgia Meloni a Tunisi, affermando che "la svolta è solamente a parole".