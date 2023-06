Saviano a processo per aver diffamato Meloni? E la compagna della Schelin... tutto torna

27 giugno 2023 a

Oggi 27 giugno, è il giorno dei testimoni nel processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni contro Roberto Saviano. E a fianco dello scrittore, a sorpresa, si presenterà nell'aula 14 del Tribunale di Roma alle 14,30 Paola Belloni, la compagna di Elly Schlein. Come riporta La Stampa, sarà la sua prima uscita pubblica. "La premier si tiene lontana anni luce dall'aula per evitare figure imbarazzanti. Come spiegherebbe, del resto, ai suoi interlocutori internazionali che vuole convincere di essere una conservatrice moderata e non una politica di estrema destra, che per anni ha evocato la teoria (nei fatti nazista) della sostituzione etnica?", scrive sui social lo scrittore.

Il quale è a processo per aver dato dei "basta***" a Meloni e Salvini durante una puntata di PiazzaPulita su La7, nel dicembre 2020. In studio si commentava una intervista a una donna immigrata che aveva perso suo figlio Youssef, sei mesi, morto annegato in seguito al ribaltamento della barca su cui viaggiavano. Allora Giorgia Meloni era deputata e Salvini senatore.

Oggi saranno ascoltati dunque Formigli e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. L'avvocato di Meloni, Luca Libra, sostiene che "la querela nasce dal livore utilizzato. Io ho insegnato a mio figlio che la parola 'basta***' è un'offesa". Per Saviano "le querele di Stato dovrebbero spaventare me, ma ho capito che spaventano molto di più i ministri che mi portano a processo perché in aula, sotto giuramento, sarebbero costretti a dire la verità". Oggi ci sarà con lui Paola Belloni. È il suo primo atto politico.