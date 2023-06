Bersani spiazza Lilli Gruber: "Lo capisce un bambino, basta polemiche"

27 giugno 2023 a

a

a

"Alla buon'ora ha fatto qualcosa dopo l'alluvione" esordisce Pier Luigi Bersani a Otto e Mezzo parlando del via libera del governo alla nomina di Francesco Paolo Figliuolo come commissario in Emilia-Romagna. L'ex presidente della Regione, intervenuto nella puntata di martedì 27 giugno, si scalda: "Qui non è arrivato un soldo, dopo 40 giorni la gente aspetta di sapere cosa deve fare. Ci vuole un meccanismo che sappia parlare con la gente". E, incalzato da Lilli Gruber, sbotta: "Lo capisce un bambino perché non è stato nominato Bonaccini, quindi chiudiamo queste polemiche".

"Ci commuoviamo per il sottomarino e poi...": Massimo Cacciari, la bordata sul Titan

Infatti Bersani tiene a precisare di stimare molto il già commissario per l'emergenza Covid, "ma servono soldi e misure che permettano agli amministratori di governare. Se perdiamo altri giorni ad aspettare finiamo nei guai. Ho estrema fiducia nel commissario, ora vediamo se ubbidisce alla realtà o ad altro". Poi la frecciata, anche senza mai nominarlo, al governo: "Non ho fiducia in quell'ambiente che in quaranta giorni ha imbastito polemiche senza capo né coda sulla pelle di persone che hanno perso tutto. Non vorrei essere nei suoi panni".

"Perché in Russia la partita è ancora in corso": la verità di Caracciolo

Ben più soddisfatto del via libera del Cdm, Beppe Severgnini, anche lui ospite della trasmissione di La7. Il giornalista a riguardo non ha dubbi: "Figliuolo mi sta simpatico, lui è innamorato della logistica. Vi assicuro che non va lì a fare la bella statuina, io con lui ho scritto un libro, lo conosco bene".