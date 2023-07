Donzelli difende la Santanché: "La sinistra si è fatta venire le bolle..."

06 luglio 2023 a

"Valditara, Lollobrigida, Donzelli, Delmastro, La Russa, Nordio. Daniela Santanché", Giovanni Donzelli fa l'elenco in diretta su Mediaset l'elenco di quanti colleghi della maggioranza sono stati "sfiduciati" dalla sinistra senza motivo. "Hanno chiesto le dimissioni di chiunque: si svegliano e chiedono le dimissioni di qualcuno perché non hanno capito che devono stare all'opposizione cinque anni". "Non l'accettano e cercano di trovare la scorciatoia", tuona nello studio di Zona Bianca (Rete4) dove si discute del caso Santanchè e la giustizia a orologeria come fu per Berlusconi.

"Daniela Santanché è un ottimo ministro e tutta questa vicenda che sta montando, che stanno raccontando non raccontano la sua attività come membro del governo", puntualizza il deputato di Fratelli d'Italia spiegando che invece, "riguardano delle difficoltà economiche che ha avuto come imprenditrice prima di fare il ministro come moltissimi imprenditori italiani hanno avuto difficoltà per il covid, per il livello difficile a livello internazionale, e nonostante questo ha provato ad andare avanti e ha impegnato la sua casa per continuare a fare impresa". "A sinistra", continua Donzelli, "tutto questo gli fa venire le bolle perché sono contrari a chi crea lavoro, a chi crea produzione, a chi fa impresa. Pensano che tutti debbano vivere con il reddito di cittadinanza, pensano ai posti pubblici o a quelli del sindacato ma per fortuna in Italia l'economia regge grazie a degli eroi che sono imprenditori italiani che rischiano in proprio per tenere in piedi le aziende, per creare lavoro e portare avanti l'economia italiana". "Daniela Santanché", conclude il collega di partito della ministra, "come migliaia di imprenditori italiani ha avuto dei momenti di difficoltà, ma s'è rimboccata le maniche, ha rischiato in proprio, ha messo a disposizione la propria casa per chiarire che lei comunque non farà rimettere nessuno per la sua attività finanziaria, al limite ci rimetterà lei".