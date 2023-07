Marco Travaglio, come ti sei ridotto? Un gesto sconcertante

12 luglio 2023 a

a

a

Chissà da quanto tempo Travaglio ci pensava, a replicare sarcasticamente al mitico sbeffeggio subìto il 10 gennaio 2013 in diretta tv dal Cav, quando- entrambi ospiti da Santoro - quest’ultimo, prima di sedersi, pulì la sedia su cui fino a poco prima s’era accomodato il giornalista. E lo fa ora, nello spot con cui reclamizza il suo ennesimo libro proprio su Berlusconi, intitolato “Il Santo”: il direttore del Fatto si fa riprendere per l’appunto mentre pulisce una sedia e poi ci si siede sopra, aprendo il suddetto libro. Non proprio una manifestazione d’eleganza. E però si vede che ha dovuto aspettare che fosse morto, il Cav, prima di esibirsi. Di persona no, non ce l’aveva fatta.

"Gli manca così tanto che...": Travaglio, ecco l'ultimo delirio su Berlusconi | Guarda