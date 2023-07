Urbano Cairo: "Io in politica? Mai dire mai"

11 luglio 2023 a

Qualche settimana fa aveva detto chiaramente che non sarebbe sceso in campo ma ora Urbano Cairo sembra più possibilista: "Io in politica? Mi sembra una ipotesi remota, ma mai direi mai", ha detto il presidente di Cairo Communications, nel corso della presentazione di palinsesti di La7 per la stagione 2023/24. Una decisione che se mai Cairo prenderà, di sicuro terremoterà il Parlamento.

Intanto però il presidente tiene a chiarire: "Non ho mai pensato di scalare Mediaset, anche perché non è possibile". "Con Berlusconi ho lavorato per quattro anni come assistente diretto poi altri 10 in Pubblitalia, c’era un rapporto personale molto bello", ha sottolineato. "Mi ha stupito che sia uscita questa notizia su Dagospia su una cordata italiana con il coinvolgimento di Walter Veltroni su Mediaset", ha quindi aggiunto. "Mancato Berlusconi era l’ultima cosa a cui potessi pensare, anche dal punto di vista umano", ha ribadito Cairo ricordando che "mentre ho scalato Rcs perché c’era un 60% di azioni sul mercato, Mediaset non lo è".

Per quanto riguarda La7, ho proseguito, "siamo contenti di fare anche del 'servizio pubblico', magari qualcuno un giorno se ne accorgerà e ci darà un pezzettino piccolissimo di canone". Ora "puntiamo molto sulla continuità dei programmi, che hanno successo e non vediamo perché non confermarli", ha aggiunto a proposito della grande quantità di informazione in diretta prodotta dalla rete.