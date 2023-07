Selvaggia Lucarelli, sputazzo a Berlusconi: "Roba da rivalutare il pullman di tr***"

19 luglio 2023 a

Geni dell’harakiri giornalistico. Selvaggia Lucarelli definisce così Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi che martedì mattina, in diretta su Rai Play 2, durante i Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone, si sono esibiti in un repertorio di frasi sessiste nei confronti di alcune tuffatrici in gara. Il primo è un giornalista di Rai Sport, l'altro è un tecnico che viale Mazzini ha fatto rientrare immediatamente in Italia dopo aver sentito frasi del tipo "Ma tanto a letto sono tutte uguali”, “Questa è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si tocca, la si pizzica. Si La Do. Gli uomini devono suonare sette note, le donne soltanto tre”. E poi: “Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano”, “Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo” (non Riccardo).

"Come si suona l'arpa? La si...". Telecronisti Rai, finisce malissimo: cosa rischiano

Nel suo articolo sul Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli precisa: "Prima di indignarci per il sessismo e tutto il resto, non so voi, ma io mi preoccupo per il livello delle battute. Roba da rivalutare Berlusconi e il pullman di tr*** ma anche Angelo Duro a Sanremo e Daniela Santanchè in Senato sul caso Report". "Quello che è davvero deprimente non è unicamente ciò che è stato detto, ma come lo si è detto", insiste Selvaggia Lucarelli spiegando che "non solo si parlava delle atlete come di oggetti sessuali commentandone il fisico e la presunta facilità nel concedersi, ma si scomodavano battute che sembrerebbero vecchie e sceme pure a Martufello".

Per l'opinionista del Fatto è un bene che le battute tra i due uomini siano state ascoltate da tutti. "In un periodo in cui si tende a far credere che ci sia un’esasperazione del politicamente corretto e che la lagna femminista cerchi appigli nel linguaggio con accuse strumentali ed eccessive, ecco", spiega Lucarelli, "che quel microfono casualmente acceso spiega bene in quale Medioevo culturale galleggi ancora buona parte del Paese. E non uso il verbo “galleggiare” a caso". "Sì, lo so che Leonarduzzi si è giustificato dicendo che ovviamente pensavano di non essere in onda, che si erano tolti le cuffie e doveva rimanere una chiacchierata privata, ma questo, per rimanere in tema “tuffi”, è un avvitamento piuttosto mediocre". La Lucarelli spiega che lei si guarda bene dal commentare le battute fuori onda di Mariotto a Ballando con le stell” perché "so che se per caso i microfoni rimanessero accesi, il giorno dopo ci ritroveremmo entrambi a fare i giudici al festival della mazurka per gli anziani all’idroscalo Corpo di mille balere".