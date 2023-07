Rai, il telecronista nella bufera? Cosa disse nel 2020: "Donna nanak..."

17 luglio 2023 a

Lorenzo Leonarduzzi, nella bufera per le battutacce durante i Mondiali di Nuoto di Fukuoka, non è nuovo a polemiche di questo tipo. Era già accaduto nel 2020, quando il telecronista di RaiSport commentava il rally di Monza, in cui il pilota francese Ogier ha vinto e ha festeggiato il suo settimo titolo Mondiale, battendo il campione uscente Tanak. Proprio giocando sul cognome di Tanak, Leonarduzzi se n'è uscito così: "Mi hanno detto una battutaccia, mi vogliono far vincere cento euro se la dico... Donna nanak, tutta Tanak". "Mi auguro che la Rai avvii subito un procedimento disciplinare", il commento su Twitter dell'ex ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli.

E ad oggi Viale Mazzini ha preso i primi provvedimenti contro il telecronista e il collega Massimiliano Mazzucchi. "La Rai - ha comunicato l’azienda in una nota - ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi".

Poco dopo anche il rimprovero dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio: "Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando a una ’battuta da bar’ quanto andato in onda. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico". Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno infatti curate da Nicola Sangiorgio.