Enrico Mentana, frecciata a Salvini? "Noi contribuenti onesti"

Enrico Mentana sembra lanciare una frecciata a Matteo Salvini. Il motivo? La pace fiscale evocata dal vicepremier nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. E così in un post su Facebook, senza fare nomi, il direttore del TgLa7 tuona: "Ogni volta che leggo di un condono, di una sanatoria, di una rottamazione delle cartelle, sempre motivati anche dall'ingiusto e intollerabile livello di tassazione nel nostro paese, non posso non ricordare un dato di fatto: se noi contribuenti onesti (che sembra ormai un complimento, mentre dovrebbe essere la regola) paghiamo tanto al fisco è anche perché in tanti non lo fanno proprio, fregando allo stesso tempo lo Stato e i cittadini in regola, senza peraltro poter accampare nessuna scusante, essendo nella gran parte tutt'altro che indigenti".

Poi ecco quella che sembra una critica diretta proprio al leader della Lega: "E finora l'hanno avuta vinta costoro, perché sanno che basta aspettare: prima o poi arriva il politico di turno che li spalleggia, a parole per difendere i cittadini dal Fisco Vampiro, nei fatti per scambiare la difesa della loro evasione col voto al suo partito (ma se sono infedeli con l'erario, figuriamoci nelle urne...)".

Eppure Salvini aveva detto chiaro e tondo che "occorre agire con buonsenso, aiutando milioni di italiani che hanno dichiarato i propri redditi ma non sono riusciti a pagare le tasse". Il condono non riguarderebbe tutti, ma solo "se uno ha un arretrato che negli anni raddoppia e quadruplica va aiutato perché altrimenti continueremo ad avere milioni di italiani di serie B".