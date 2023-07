Zaki, Padellaro zittisce la sinistra: "Non ci si può girare attorno...", gode Meloni

20 luglio 2023 a

a

a

La vittoria di Giorgia Meloni nella liberazione di Patrick Zaki unisce destra e sinistra. Per il governo si tratta di un successo indiscutibile. A maggior ragione visto che la sentenza che condannava lo studente a tre anni di carcere era "irrevocabile". E così a tessere le lodi del premier ci pensa anche Antonio Padellaro. Nella puntata di Controcorrente di mercoledì 19 luglio, giorno della grazia concessa, il fondatore del Fatto Quotidiano non usa mezzi termini: "È certamente un risultato positivo ottenuto dal governo Meloni. Non è che ci si può girare attorno, è così. Evidentemente ha lavorato bene il ministero degli Esteri e, come dice la Meloni, anche l'Intelligence".

"Ma dov'è? Sono passati 8 mesi". Padellaro si scalda: Schlein messa all'angolo

E pensare che Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Pd, non la pensi allo stesso modo. "Non esagererei - esordisce nello studio di Veronica Gentili -, sicuramente è un successo, per Zaki e per tutte le persone e le associazioni che si sono mobilitate per lui, è una vittoria di tutti, c’è stato un movimento fortissimo. Bene ha fatto il governo a giocare un ruolo attivo in questa dinamica col governo egiziano, oggi festeggiamo tutti. Ma dire adesso che questa questione è una cartina di tornasole su un successo italiano generale in politica estera… Insomma… Avrei molto da ridire su questo tema".

"Volete far peggio? Continuate con Fabio Fazio...": ecco cos'è il Pd, Padellaro picchia durissimo

Il motivo? Ecco che il primo cittadino tira in ballo "gli alleati di Meloni", ossia "quelli contro gli interessi dell’Italia, perché ognuno è sovranista a casa propria". Ma cosa c'entrano ora i sovranisti, viene da chiedersi...