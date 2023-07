Marta Fascina, rumors strazianti: "Nessuno sa quanto durerà"

21 luglio 2023 a

Marta Fascina è sparita dai radar. Dal giorno della morte di Silvio Berlusconi quando pronunciò poche e semplici parole per esprimere il suo dolore (“Ho perso l’amore della mia vita”) si è chiusa in un assordante silenzio tenendosi lontana dall'Aula di Montecitorio e dagli appuntamenti del suo partito, compreso il Consiglio nazionale che pochi giorni fa ha proclamato Antonio Tajani Segretario di Forza Italia. Lei, che sempre presente accanto al leader e in evidente la sua ascesa nella vita del partito con la formazione di un gruppo di dirigenti a lei vicini, non si è presentata.

Tattica politica? No, è semplicemente in lutto. "Marta si è chiusa in un momento di dolore che nessuno può prevedere quanto durerà", ha rivelato Licia Ronzulli intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese durante la diretta di In Onda (La7). L'ex preferita del Cav ha cercato con cura le parole quando parla della donna promotrice della “svolta governista” degli azzurri a sostegno di Giorgia Meloni e ai danni dell’ala interna guidata da lei. "Ognuno gestisce il lutto a modo suo e ha bisogno dei suoi tempi. Va rispettato questo momento di silenzio e quando lei se la sentirà tornerà", ha puntualizzato la Ronzulli.

Dalla morte dello storico leader nel partito circolano perciò voci su un suo possibile ruolo in Forza Italia, magari proprio su richiesta della famiglia Berlusconi. Incognita che agita parecchio le acque azzurre anche se Antonio Tajani, subito dopo la morte del Cav ha voluto precisare: "Marta Fascina è un deputato ed è la compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c’è bisogno di ritagliare spazi formali". Concetto ribadito ieri sera dalla Ronzulli nello studio di In Onda: "Marta Fascina è un deputato di Forza Italia e quindi mi auguro che presto possa tornare a dare un contributo importante". Poi ha spiegato: "Questo partito non si salva se ognuno di noi immagina di guidarlo da solo. Questo partito si salva se ragioniamo in termini di squadra oggi. Ci dobbiamo fortificare al nostro interno anche per essere forti all'esterno".