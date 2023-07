Tommaso Cerno-choc, "passione assoluta per me": chi lo ha molestato

21 luglio 2023 a

Torna La Confessione. Tra i protagonisti del programma sul Nove condotto da Peter Gomez, Tommaso Cerno. È lui, ex senatore del Pd, a parlare di quanto gli è successo tempo addietro, da bambino. "Ho avuto un rapporto molto strano con i cattolici - esordisce -, nel senso gerarchico del termine, perché ho fatto tutte le cose che i bambini poveri fanno da piccoli per sentirsi normali: il boy scout, il chierichetto, il cantante del coro, quello che raccoglie le elemosine…".

Cerno però non ha conosciuto solo "il mondo meraviglioso dell'associazionismo cattolico, ma anche quello che ogni tanto leggiamo sui giornali, ed ero particolarmente carino da ragazzino evidentemente, perché questi signori, soprattutto sacerdoti, avevano una passione assoluta per me". Il motivo lo spiega poco dopo: "A una certa età, molto bassa, ma non così bassa, come quando queste molestie cominciarono, in qualche modo mi sentivo di ricambiare questa attenzione".

Con il passare del tempo, a differenza di tante altre vittime, il direttore del quotidiano L'Identità non ha mai pensato di denunciare. Ma, precisa, "non perché non lo ritenga giusto, anzi, invito le persone a farlo, ma perché in qualche modo è stata una parte della mia educazione, anche delle mie frustrazioni. Però mi ha spinto a dire a tutti chi fossi, forse perché io dissi di essere gay molto giovane, ero ancora alle scuole superiori – adesso è normale, all'epoca non lo era – perché pensavo che dicendolo questo tipo di persone si sarebbero tenute lontane, cioè io l'ho detto perché pensavo che questa onta pubblica, che oggi non è più considerata un'onta anche grazie alle manifestazioni che io stesso per molti anni ho fatto, servisse a dire a chi lo faceva in maniera nascosta, subdola, cattiva, 'Non venite da me perché io parlo'".