Michela Murgia ridicolizzata da Tommaso Cerno: "Mia nonna dal salumiere..."

Un diluvio di critiche e sfottò a Michela Murgia. Il tutto per la sua sgangherata accusa sulla parata del 2 Giugno, dove secondo lei i Comsubin avrebbero effettuato il saluto romano davanti a Sergio Mattarella e per la gioia di Ignazio La Russa. E ancora, le accuse per l'urlo "Decima", accostato alla X Mas dalla scrittrice, anche se con il corpo che aiutò i nazisti quell'urlo non ha nulla a che fare, tanto che viene ribadito ogni 2 giugno.

Balle su balle, accolte e rilanciate anche da Roberto Saviano. Il saluto era semplicemente il saluto militare, l'urlo invece il motto del Goi. In seguito alla figuraccia, Michela Murgia non si è scusata, anzi ha rincarato la dose con un nuovo video in cui ha buttato la vicenda in caciara insistendo sul suo spirito "antimilitarista". Insomma, niente scuse: l'importante è gettare fango sul governo, sui militari e nel caso su La Russa.

Come detto, molte le critiche e gli sfottò, sui social e sulla stampa, compresa quella stampa "progressista" che non può fare a meno di farle notare lo sfondone. E così, tra le varie voci che si sono levate contro la scrittrice, ecco anche quella di Tommaso Cerno, il quale passa all'attacco su Twitter. Poche e corrosive parole: "Mia nonna ha alzato la mano dal salumiere per chiedere un etto di crudo. Non ditelo alla Murgia per l'amor d'Iddio", conclude tagliente Tommaso Cerno. Niente da aggiungere.