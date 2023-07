Patrick Zaki, Chaouqui estrema: "Penoso, scostumato, parassita"

23 luglio 2023 a

La scelta di rifiutare il volo di Stato e altre soluzioni proposte dal governo per il rientro in Italia ha attirato a Patrick Zaki parecchie critiche. Nella giornata di oggi, domenica 23 luglio, il rientro e l'atterraggio a Malpensa: l'egiziano ha anche ringraziato il governo italiano per il ruolo nella grazia che gli ha concesso il presidente al-Sisi.

Forse, un po' troppo tardi. E così, ecco che fioccano critiche. Anche aspre, durissime, come quella nel caso in esame di Francesca Chaouqui, che su Twitter picchia durissimo: "Una sola definizione per Zaki: scostumato", premette la "papessa" partendo in quarta.

E ancora: "Una parola che si usa poco ma che ben esprime la caratteristica principale di questo ingrato. Giusto salvarlo senza dubbio ma assistere a questa messa in scena che strumentalizza politicamente il suo stesso ritorno a casa (niente affatto scontato) è uno spettacolo penoso degno di un parassita incapace di dire grazie alle istituzioni e al popolo che rappresentano", conclude la Chaouqui in un cinguettio durissimo, estremo, feroce.