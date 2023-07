Morte Andrea Purgatori, "chi ha ingaggiato la famiglia": nomi clamorosi, sarà battaglia

23 luglio 2023 a

Per far luce sulla morte di Andrea Purgatori, al centro di un'inchiesta che vede due medici indagati dopo l'esposto della famiglia, si dovrà attendere almeno fino a mercoledì, quando inizieranno Tac ed autopsia sul suo corpo. Come è morto? Le cure sono state sbagliate?

La famiglia del giornalista è pronta a una dura battaglia legale, ingaggiando avvocati e periti di grido. Tanto che, rivela Repubblica, "gli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri, che assistono i parenti del giornalista morto mercoledì scorso, hanno interpellato il medico che partecipò anche alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista e l’operatore uccisi in Somalia nel 1994". Insomma, la famiglia si rivolge a esperti di grande spessore ed esperienza.

Dunque, mercoledì si terrà un vero e proprio confronto tra luminari: i medici del Policlinico di Tor Vergata inizieranno gli accertamenti sul corpo di Purgatori. E oltre ai periti nominati dalla procura, ci saranno quelli della famiglia della vittima, nonché dei due accusati.