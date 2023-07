Leonardo La Russa, l'amico dj? Il dramma dietro a questa foto

24 luglio 2023 a

Repubblica la chiama "operazione pulizia". Su Instagram e sui social, Tommaso Gilardoni in arte Dj Tommy è sparito dalle bacheche e dalle gallery dei rich kids londinesi, la gioventù dorata e danarosa con cui l'amico di Leonardo Apache La Russa amava condividere le serate e le vacanze extra-lusso in giro per l'Europa. Una bella vita su cui è piombata come una bomba atomica l'inchiesta milanese per violenza sessuale ai danni di una ragazza 22enne che vede coinvolti proprio il figlio minore di Ignazio La Russa e Gilardoni.

Il 24enne di origine comasca, amico di La Russa Junior, era più di casa a Londra che a Milano. Nella City viveva da alcun anni ed è lì che ha incontrato Leonardo Apache, studente in trasferta. Dj Tommy era entrato nel "giro giusto" dei giovani vip e imprenditori di successo: da Rocco Ritchie, figlio 22enne di Madonna e del regista inglese Guy Ritchie, o l'habitué delle serate londinesi che contano Guy Belot.

Le foto con i due, però, nelle ultime ore sono sparite, rimosse, cancellate. Perché, evidentemente, nessuno degli amici tiene a far notare la vicinanza con l'italiano indagato.

In particolare, spiega Repubblica, sono spariti due scatti, entrambi firmati dal fotografo professionista Robin Hunter Blake. Uno, in studio e posato, ritraeva Gilardoni, Ritchie e Belot mentre fumavano un sigaro, scena in bilico tra Trainspotting e The wolf of Wall street. In un'altra, sempre un primo piano di Gilardoni. Della bella vita "londinese" resta solo una traccia, sottolinea maliziosa sempre Repubblica: la foto di dj Tommy che si tuffa da uno yacht a Ibiza, ancora presente sulla pagina Instagram di Blake "che forse, per distrazione, è sfuggita" al repulisti.