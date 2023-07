Caso La Russa, la mossa dei pm: "C'è un secondo indagato"

18 luglio 2023 a

Oltre a Leonardo Apache La Russa, la Procura di Milano ha indagato anche l'amico dj, Tommy Gilardoni. Il 24enne è stato iscritto nel registro degli indagati per lo stesso reato, quello di violenza sessuale. La ragazza che li accusa ha infatti riferito di aver subito abusi, quando era "drogata", da entrambi. L'identificazione del dj che lavora a Londra è arrivata solo nella serata di lunedì 17 luglio ed è stata resa complicata perché nella denuncia la ragazza lo indicava come "Nico".

Gilardoni era uno dei tre deejay della serata dello scorso 19 maggio nella discoteca in pieno centro a Milano e avrebbe poi dormito a casa La Russa. La presenza del dj è stata dichiarata nella denuncia, quando la 22enne ha riferito che Leonardo "confermò che sia lui che sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". In ogni caso, da quanto si è appreso in ambienti giudiziari gli inquirenti non ipotizzano la violenza sessuale di gruppo.

Intanto c'è piena collaborazione da parte della famiglia del presidente del Senato. Lo ha confermato il difensore del terzogenito del presidente di Ignazio La Russa. "Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza", ha detto in merito al sequestro del telefono disposto dalla Procura. Leonardo ha "consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la sim in esso contenuta". Sim che al momento non è stata sequestrata in quanto è intestata allo studio del parlamentare e quindi è necessario chiedere alla Giunta per le autorizzazioni del Senato.