Alessandro Gassman, il delirio: tasse, chi vuole massacrare

L’ultima “fissa” di Alessandro Gassmann è il clima. Su Twitter, l’attore - figlio della “leggenda” Vittorio - è protagonista di duelli con i «negazionisti» del cambiamento climatico. A proposito: per lui il proliferare di chi nega il “climate change” è tutta colpa dei «social, dove l’opinione del premio Nobel conta come quella dell’ultimo arrivato che magari ha più follower». Comunque: per Alessandro l’ambientalismo va di pari passo con il suo essere di sinistra. Certo, non la sinistra che ha in mente lui, quella di Sandro Pertini, il suo «unico Presidente». Ma con Elly Schlein ci si può accontentare. «Sta dicendo cose di sinistra, ma serve un cambiamento radicale», ha confidato l’attore in una lunga intervista alla Stampa.

E qui viene il bello. Perché dopo aver premesso che per come la vede lui Elly «dovrebbe essere la più anziana di tutto il gruppo dirigente del suo partito. Serve gente nuova, che non abbia ancora sbagliato», Gassmann mette nero su bianco quella che dovrebbe essere la ricetta di un “nuovo Pd” in grado di vincere. In soldoni: più tasse. «Io, ad esempio, che sono benestante, vorrei pagare una patrimoniale, vorrei che un partito di sinistra la proponesse». In pratica per Alessandro i dem hanno perso perché non hanno inserito nel loro programma elettorale una patrimoniale ben più robusta di quella proposta da Enrico Letta prima delle elezioni del 25 settembre 2022. Poi, naturalmente, c’è l’ecologia. E qui Gassmann ne piazza un’altra delle sue: «Sono convinto che bisognerebbe inserire una materia specifica a scuola, qualcosa tipo “ecoistruzione”, dedicata alla sostenibilità». Non sarà che il figlio di Vittorio condivide le gesta degli eco-imbrattatori di Ultima generazione? «Amo alla follia quei ragazzi», ammette Alessandro, «se avessi vent’anni sarei uno di loro». Epperò... «Sconsiglio di usare la vernice sui monumenti, perché è controproducente». Proprio così: lui “sconsiglia” l’uso della vernice. Un buffetto, insomma. «Rischiano di passare per ragazzi viziati che pensano di poter fare quel che vogliono, e non se lo meritano. Perché invece hanno ragione». Patrimoniale più Ultima generazione: Schlein prenda appunti.